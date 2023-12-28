حماس تنفي اعترافها بالكيان الاسرائيلي

نفت حركة حماس ما نُسب اليها عن الاعتراف بالكيان الغاصب وجاء ذلك في بيان صحفي اليوم تعليقاً على ما يتم تداوله حول مقابلة القائدخالد مشعل مع الصحفي جورج مالبرونو، والمنشور في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والمتعلق بسؤاله حول موضوع الاعتراف بالكيان الصهيونى .



وأوضحت الحركة قيام الصحفي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالدمشعل الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهو ما يخالف المهنية الصحفية.



وأشار البيان إلى فحوى النصوص الأصلية التي صرح بها القائد مشعل، وقال فيها إن موقف الحركة واضح بعدم الاعتراف بشرعيةالاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، حين اعترفت في عام 1993 قيادة منظمة التحرير بـ"إسرائيل" التي لم تمنحها أي شيءمقابل ذلك.

وبين مشعل في المقابلة أن وثيقة حماس السياسية عام 2017، أكدت موقف الحركة بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بكيان العدو الاسرائيلي، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض.