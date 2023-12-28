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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 12:14
شهيد متأثراً بإصابته في نابلس
وباستشهاد الشاب الشخشير يرتفع عدد الشهداء إلى 314 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.
رقم :
1105479
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