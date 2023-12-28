الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 13:53

رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم

رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
وأشار السيد رئيسي في كلمة بالإجتماع الـ 13 لرابطة مدرسي حوزة قم العلمية اليوم الخميس، أن العدو وفي سبيل جس نبض الشعب ازاء مدى تمسكه في القيم ونظام الجمهورية الاسلامية عمد الى إيجاد إخلال في محطات الوقود وفشل مجددا، وخلص الى هذه النتيجة أن هذا الشعب مع نظامه، وأنه فشل في بث اليأس بالشارع بل حتى في عزل ايران لم يكن ناجحا.

وأضاف اليوم العالم أدرك موقف ايران من القضية الفلسطينية، وسلامة موقف الجمهورية الاسلامية بات واضحا للعالم أجمع، وأن الكيان الصهيوني القاتل للاطفال كشف عن وجهه المنافق لاي مدى ينتهك حقوق الانسان ويدعي الدفاع عنها بالظاهر.

إقتصاديا أكد رئيسي أن رغم محاولات عزل ايران، قد إرتبطنا بكافة البني التحتية الاسيوية والاقليمية، وأن التبادل التجاري قد سجل مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما وأكدنا أن بدعم الشعب من الممكن إنجاز الاعمال الكبيرة.

وأشار الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة وتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات بالموازنة العامة دون عجز في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار2023.

وأعتبر أن خفض السيولة عامل آخر في كبح التضخم، وأن الحكومة توقعت العجوزات في المجال النقدي وصناديق المتقاعدين وقد أثبتنا أن عبر التخطيط وجهاد التبيين والمشاركة الجماهيرية بالامكان معالجة المشاكل مرجحا أن يتجه التضخم نحو الانخفاض.
رقم : 1105488
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
28 كانون الأول 2023
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
28 كانون الأول 2023
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
27 كانون الأول 2023
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
27 كانون الأول 2023
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
27 كانون الأول 2023
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
27 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة