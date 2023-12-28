الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 14:07

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفين لکیان الاحتلال

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفين لکیان الاحتلال
وذكر بيان لـ”المقاومة الإسلامية” في العراق وزّع فجر اليوم الخميس أنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الأربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة”.

كما ذكرت في بيان منفصل أنها استهدفت “هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة”، مجددة موقفها في الاستمرار بـ”دكّ معاقل العدو”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الخميس- تحطم طائرة مسيّرة قرب قرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيّرة هجومية يرجح أنها مزودة بمتفجرات أطلقت من سوريا، أُسقطت مساء أمس الأربعاء جنوب مستوطنة إلياد، وهو ما أدى لأضرار مادية بدون التسبب بضحايا.

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت الجمعة الماضية استهداف منصة حقل كاريش للغاز التابع للكيان الصهيوني، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، كما قالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) أقصى جنوب الاراضي املحتلة على البحر الأحمر، “بالأسلحة المناسبة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.
رقم : 1105490
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
28 كانون الأول 2023
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
28 كانون الأول 2023
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
27 كانون الأول 2023
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
27 كانون الأول 2023
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
27 كانون الأول 2023
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
27 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة