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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 15:21

القسام تدمر 11 آلية والاحتلال يعترف بمقتل 3 عسكريين

القسام تدمر 11 آلية والاحتلال يعترف بمقتل 3 عسكريين
واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “الياسين 105” جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها استهدفت دبابة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي بلاغ سابق أكدت كتائب القسام تدمير آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

واستهدفت كتائب القسام 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الخميس- بمقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المعلن عن رسميا لقتلاه إلى 501 منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن العسكريين الثلاثة قُتلوا الليلة الماضية في معارك وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

وتؤكد المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن، وهو أمر أيضًا دللت عليه الكثير من التسريبات الإسرائيلية.

ونشر جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية أسماء 11 قتيلا من ضباطه وجنوده، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 173 قتيلا منذ بدء هجومه البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأثناء، استقبل مستشفى سوروكا في بئر السبع ومستشفى هداسا في القدس 20 عسكريا من جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة خلال اليومين الماضيين.

كما أعلن مستشفى هداسا في القدس عن استقبال 8 جنود مصابين خلال الـ48 ساعة الأخيرة نُقلوا من غزة بمروحيات عسكرية.
رقم : 1105499
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