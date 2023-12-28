"شبح" محمد الضيف لايزال يطارد كيان الاحتلال!

وذكر الصحافي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت، أن الصورة المتداولة تعود إلى عام 2018، وأن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي توثيقاً جديداً للضيف يظهر فيه وهو يتحدث ويتحرك داخل غرفة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كما يبدو.



بدوره، قال موقع "واينيت" (موقع صحيفة يديعوت أحرونوت) على الإنترنت، اليوم الخميس، إن الصورة التي نُشرت أمس أثارت جلبة كبيرة في إسرائيل.

ونجا محمد الضيف من سبع محاولات اغتيال على الأقل، بما في ذلك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.



وعلى غرار ما ذكرته "معاريف"، أشار "واينيت" أيضاً إلى أن الصورة تعود على ما يبدو لعام 2018، مضيفاً أنها التقطت كما يبدو خلال نشاط اجتماعي، بحيث يظهر إلى جانبه أحد مساعديه.



وتابع الموقع العبري أنه "لا يمكن رؤية يد وقدم محمد ضيف في الصورة كما أن عينه (اليمنى) أصيبت كما يبدو خلال إحدى محاولات اغتياله".



وبحسب الموقع، "كانت وحدة جمع الوثائق التابعة لقسم الاستخبارات الإسرائيلية قد عثرت على فيديو يعود إلى 6 أكتوبر في منشأة سرية شمال قطاع غزة، يظهر فيه الضيف وهو يتحدث ويمشي داخل الغرفة ويبدو أنه يعرج من قدمه".



ولا يزال الضيف بحسب الموقع العبري "يوصف في "إسرائيل" بالشبح، بحيث إنه أقل من تتوفر حوله معلومات من بين جميع المطلوبين من حركة حماس".



وعقّب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، على الموضوع مساء أمس الأربعاء، خلال الإحاطة الصحافية قائلاً: "لن أتطرق إلى ما نُشر حول محمد ضيف. علينا العثور عليه وقتله مهما تطلب ذلك من وقت. هذه مهمة يجب القيام بها. خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة عثرنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية خاصة في الأنفاق تحت الأرض. هناك الكثير من الغرف والأقراص. أخذنا الأقراص وسيقوم جهاز الأمن العام (الشباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) بتفكيكها واستخراج المعلومات منها" حسب ما ادعى.



وقبل نحو 10 أيام، نشرت صحيفة "معاريف" معلومات جديدة بشأن قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، قائلة إنه بصحة جيدة نسبياً، بخلاف ما كانت تظن الاستخبارات الإسرائيلية بأنه مقعد وغير قادر على المشي، وأن جسمه لا يؤدي وظائفه.