المقاومة الإسلامية تواصل ضرب مواقع الاحتلال نصرةً لغزة

المقاومة الإسلامية، تواصل ضرب مواقع الاحتلال، نصرةً وإسناداً لغزة، وتستهدف موقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة بالأسحة المناسبة، وأفاد مصدر محلي باستهداف موقع جل الدير بصواريخ موجهة انطلقت من لبنان.



واستهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل الدير الإسرائيلي، بصواريخ موجّهة، انطلقت من لبنان.



وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ السكان يفيدون بسماع أصوات انفجارات واعتراضات في منطقة "حيفا" و"كريات حاييم"، مشيراً إلى إطلاق صافرات الإنذار في الشمال، عند الحدود اللبنانية.



كما لفت إلى سقوط صاروخين في مستوطنة "كريات شمونة"، وانطلاق صافرات الإنذار فيها وفي "مسكاف عام".



وأشار إلى أنّ "الجيش"، يتابع الإنذارات في منطقة "هكريوت"، لافتاً إلى أنه تمّ تشخيص طائرة من دون طيار اجتازت الحدود من لبنان إلى "إسرائيل" وتمّ اعتراضها.



ووصف مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، استهداف مدينة "هكريوت" بالصواريخ بأنه "أمر مهم جداً".



كذلك، أشار الاعلام الإسرائيلي، إلى إطلاق صافرات الإنذار ثلاثة مرات في المالكية، و"ديشون" ومستوطنة "دان، و"شنير"، و"هغوشريم" في الشمال عند الحدود مع لبنان.



ولفت أيضاً إلى دوي صفارات الانذار في الجليل الأعلى في الشمال، بسبب الاشتباه بتسلل طائرة من دون طيار معادية، والخشية من دخول طائرة من دون طيار إلى شمال الجولان.



ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان (حز ب الله)، أمس الأربعاء، مشاهد عن استهداف مجاهديها نقطة مستحدثة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة "شوميرا"، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



وأمس الأربعاء، أكّد "قائد فيلق الشمال" السابق في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، نوعام تيفون، أنّ الوضع الحالي في جبهة الشمال لا يُحتمل. وأصبحت المنطقة، وفق الاعلام الإسرائيلي، خالية من المستوطنين وتشبه "منطقة أشباح"، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهة مع حزب الله.



على صعيد آخر، شن الاحتلال الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين بطائرة مسيّرة، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.



