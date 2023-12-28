الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 18:28

المقاومة الإسلامية تواصل ضرب مواقع الاحتلال نصرةً لغزة

المقاومة الإسلامية تواصل ضرب مواقع الاحتلال نصرةً لغزة
المقاومة الإسلامية، تواصل ضرب مواقع الاحتلال، نصرةً وإسناداً لغزة، وتستهدف موقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة بالأسحة المناسبة، وأفاد مصدر محلي باستهداف موقع جل الدير بصواريخ موجهة انطلقت من لبنان.

واستهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل الدير الإسرائيلي، بصواريخ موجّهة، انطلقت من لبنان.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ السكان يفيدون بسماع أصوات انفجارات واعتراضات في منطقة "حيفا" و"كريات حاييم"، مشيراً إلى إطلاق صافرات الإنذار في الشمال، عند الحدود اللبنانية.

كما لفت إلى سقوط صاروخين في مستوطنة "كريات شمونة"، وانطلاق صافرات الإنذار فيها وفي "مسكاف عام".

وأشار إلى أنّ "الجيش"، يتابع الإنذارات في منطقة "هكريوت"، لافتاً إلى أنه تمّ تشخيص طائرة من دون طيار اجتازت الحدود من لبنان إلى "إسرائيل" وتمّ اعتراضها.

ووصف مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، استهداف مدينة "هكريوت" بالصواريخ بأنه "أمر مهم جداً".

كذلك، أشار الاعلام الإسرائيلي، إلى إطلاق صافرات الإنذار ثلاثة مرات في المالكية، و"ديشون" ومستوطنة "دان، و"شنير"، و"هغوشريم" في الشمال عند الحدود مع لبنان.

ولفت أيضاً إلى دوي صفارات الانذار في الجليل الأعلى في الشمال، بسبب الاشتباه بتسلل طائرة من دون طيار معادية، والخشية من دخول طائرة من دون طيار إلى شمال الجولان.

ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان (حز ب الله)، أمس الأربعاء، مشاهد عن استهداف مجاهديها نقطة مستحدثة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة "شوميرا"، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأمس الأربعاء، أكّد "قائد فيلق الشمال" السابق في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، نوعام تيفون، أنّ الوضع الحالي في جبهة الشمال لا يُحتمل. وأصبحت المنطقة، وفق الاعلام الإسرائيلي، خالية من المستوطنين وتشبه "منطقة أشباح"، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهة مع حزب الله.

على صعيد آخر، شن الاحتلال الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين بطائرة مسيّرة، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

 
رقم : 1105512
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
28 كانون الأول 2023
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
28 كانون الأول 2023
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
27 كانون الأول 2023
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
27 كانون الأول 2023
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
27 كانون الأول 2023
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
27 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة