الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 19:10

مكتب قائد الثورة الإسلامية: الرئيس الأميركي شريك في المجازر ضد الشعب الفلسطيني

مكتب قائد الثورة الإسلامية: الرئيس الأميركي شريك في المجازر ضد الشعب الفلسطيني
جاء ذلك في كلمة "حجة الاسلام كلبايكاني" امام الملتقى الـ 13 لرجال الدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان نتنياهو بلغ مرحلة الجنون بعد الهزيمة في تحقيق مآربه من خلال الحرب على عزة، وهو اليوم يحلم بالتوصل الى هدنة مع حماس التي لن تقبل بذلك من دون تحرير الاسرى الفلسطينيين.

ومضى رئيس مكتب قائد الثورة الى القول : ان ظروف غزة اليوم، نموذج لمعاناة الشعب الفلسطيني جميعا؛ واضاف ان ايران لم تتدخل في صولات المقاومة على الكيان الصهيوني، لكن جبهة المقاوم استلهمت روح النضال وحماية نفسها من الثورة الاسلامية.

وعلى صعيد اخر، تطرق حجة الاسلام محمدي كلبايكاني الى القوات المسلحة الايرانية؛ مؤكدا بان هذه القوات بلغت مستوى مرموقا في مجال الاقتدار والردع لتطلب روسيا والصين الحصول على الاجهزة العسكرية الايرانية المتطورة.

واستطرد : ان سماحة قائد الثورة الاسلامية، يعقد اجتماعات مستديمة مع القادة العسكريين لتوجيه مسار التقدم والازدهار لدى القوات المسلحة الايرانية.
 
رقم : 1105515
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي
28 كانون الأول 2023
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
اقامة مراسم الوداع لجثمان الشهيد موسوي في مبنى معراج الشهداء بطهران
28 كانون الأول 2023
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة
27 كانون الأول 2023
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
اليمن صخرة بوجه السفن ‘‘الإسرائيليّة‘‘
27 كانون الأول 2023
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
27 كانون الأول 2023
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
قائد الثورة يستقبل جمعا من السيدات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س)
27 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
‘‘الإعدام الميداني‘‘ صفحة جديدة من صفحات الجرائم الصهيونية في غزة