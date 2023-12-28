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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 19:15

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
واعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً حيوياً في مستوطنة "إلياد" جنوبي فلسطين المحتلة بالأسلحة الملائمة.

كما استهدفت عند الفجر مركزاً للتجسس الفني تابعاً للاحتلال الإسرائيلي قرب أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

صدر عن المقاومة الاسلامية في العراق بيانا جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية ، أصابت اهدافها. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ١٣ - جمادى الآخرة - ١٤٤٥ هـ

يُذكر أنّ قواعد الاحتلال الأميركي على الأراضي العراقية والسورية تعرّضت لما يزيد على 100 هجوم منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتؤكد المقاومة الإسلامية في العراق مواصلتها استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظراً إلى دعم واشنطن الاحتلال وأدائها دوراً أساسياً في استمرار العدوان.
رقم : 1105516
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