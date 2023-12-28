وزير الطاقة الايراني: مستعدون لانشاء مدينة صناعية مشتركة في طاجيكستان

"محرابيان"، قال ذلك خلال كلمته امام الحفل الختامي لاجتماع "اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية والصناعية المشتركة بين ايران وطاجيكستان"، الذي عقد لنسخته الـ 16 في دوشنبة اليوم.



وفي اشارة الى انجازات الاجتماع الـ 15 لهذه اللجنة الذي عقد العام الماضي، اكد وزير الطاقة الايراني انه في ضوء الاهداف المناسبة التي وُضعت لهذا الاجتماع من اجل تطوير العلاقات الشاملة ولاسيما الاقتصادية بين طهران ودوشنبة، فقد سجّل التعاون الاقتصادي الثنائي نموا ملفتا.



واوضح رئيس الجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان، ان الفترة الماضية سجلت 100% من النمو في حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وصرح محرابيان، انه في ضوء بناء علاقات سياسية مميزة بين البلدين وسياسة تطوير العلاقات، خاصة مع الدول الاسلامية والاقليمية والجارة، بإمكاننا ان نتطلع الى مزيد من تطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وطاجيكستان.



وعلى صعيد اخر، تطرق محرابيان الى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا : ان حقوق الانسان التي تتشدق بها بعض الدول، تحولت الى مصطلح مثير للسخرية في ظل المجازر التي طال امدها لاكثر من 80 يوما بحق المدنيين والاطفال والنساء داخل القطاع، وذلك بدعم ذات الانظمة التي تدعي حماية الحقوق الانسانية.



ودان وزير الطاقة الايراني، باشد العبارات، جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني يوميا في غزة؛ كما تطلع الى اتخاذ اجراءات حقيقية ومؤثرة من جانب المجتمع الدولي بهدف وقف هذه المجازر فورا.