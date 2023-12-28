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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 21:44

نصف طلاب الجامعات الإسرائيلية غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية

نصف طلاب الجامعات الإسرائيلية غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية
ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، استدعت "إسرائيل" أكثر من 350 ألف جندي احتياطي -بينهم نحو 35 ألف طالب جامعي- للمشاركة في العدوان على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف الاستطلاع أيضا أن 35% من طلاب الجامعات في "إسرائيل" يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة للحرب، وأن 56% منهم مؤهلون لمساعدة مالية إضافية تتجاوز ما يستحقونه كجنود احتياطيين.

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن ظروفا صعبة يعاني منها طلاب الجامعات في ظل الحرب.

وقال البروفيسور أرييه زبان رئيس جامعة بار إيلان إنه "تحت هذه الظروف المعقدة نحاول مساعدة الطلاب، نريد تقديم الدعم الذي يحتاجونه حتى لا يتخلوا عن الجامعة لأسباب مالية، وسيكون من المؤسف حقا إذا قتلت الحرب أحلام الطلاب".

وقالت وزارة المالية الصهيونية إن "إسرائيل سجلت عجزا في ميزانيتها بقيمة 17 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط".

ويأتي هذا بعد توقع محافظ بنك "إسرائيل" أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل نحو 52 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعا إلى 2% خلال عام 2023 من 6.5%، بسبب الآثار السلبية للحرب التي تسببت جزئيا في هذا الانخفاض، فيما يتوقع أن يتوقف النمو تماما في 2024.
رقم : 1105555
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