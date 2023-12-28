حماس لقادة الاحتلال: لن تروا أسراكم لدى المقاومة أحياء إلا..

وذكر أسامة حمدان القيادي في حماس في تصريحات له إن ما يجري في شمال قطاع غزة كارثة إنسانية جراء النقص الحاد في الأدوية والغذاء.



توعد القيادي في حماس قادة الاحتلال بأنهم : لن يروا أسراهم لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان.



ووجه طلبا عاجلا للصليب الأحمر بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم والتحقيق بالأمر.



وأشار إلى أن شح المواد الغذائية والطبية بشمال غزة أدى إلى كارثة إنسانية ويتسبب في فقدان حياة العديد من أهلنا يوميا



وقال : نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر ولن يرى الاحتلال أسراه أحياء إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار في غزة وعبر التفاوض.



وقال حمدان: هناك حوار مع الأشقاء في مصر لفتح معبر رفح بصورة كاملة لإدخال المساعدات رغم إصرار الاحتلال على منع ذلك.



وأضاف القيادي في حماس أسامة حمدان: الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن 300 شهيد



وتابع: الاحتلال يمارس عدوانه على المقدسات ويسعى لاستكمال مخططات الحكومة النازية المستمرة منذ سنوات



كما دعا القيادي بحركة حماس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا.



وذكر أن الحركة منفتحة على مبادرات وقف العدوان الكامل على قطاع غزة مشيرا الى أن الإدارة الأمريكية هي من يقود الحرب ومسؤولة عن المجازر في غزة.

