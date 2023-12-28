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الخميس 28 كانون الأول 2023 ساعة 22:46

السعودية تعلن اكتشاف احتياطيات هائلة من الذهب في البلاد

السعودية تعلن اكتشاف احتياطيات هائلة من الذهب في البلاد
وقالت الشركة إن هذه اللحظة التاريخية تؤكد على التزامها باكتشاف موارد المملكة التعدينية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقا لأهداف رؤية السعودية 2030، وذلك بعد إطلاق أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022.‎

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء أن السعودية "حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل 8.7% نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم".
رقم : 1105572
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