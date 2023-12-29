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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 08:49

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين لتهدمها فوق رؤوس ساكنيها، كما استهدف المساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها أسلحتها الرشاشة اتجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
رقم : 1105616
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