مجلس الحرب 'الإسرائيلي' سيناقش لأول مرة هيكلية قطاع غزة ما بعد الحرب

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه "للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، سيعقد مجلس الحرب اجتماعا مخصصا لمناقشة خطط حول من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب وفقا لرغبات كيان الاحتلال.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أجّل تلك المناقشات من قبل، ما أغضب إدارة بايدن، التي تعتقد أنه في غياب خطة لإدارة غزة بعد الحرب، سيؤدي ذلك إلى بقاء جيش الحرب الإسرائيلي عالقا في القطاع إلى الأبد.



وقال نتنياهو، في وقت سابق، إن الكيان الإسرائيلي لن يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب، وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحده هو الذي سيوفر ما اسماه الأمن للجيب.



هذا ولليوم الـ84 على التوالي يواصل كيان الاحتلال عدوانه على قطاع غزة .في حصيلة غير نهائية، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.