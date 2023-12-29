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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 09:55
ايران.. تنفيذ حكم الاعدام بحق 4 جواسيس عملاء للصهاينة
وحسب ما نقلت وكالة فارس, هؤلاء العناصر كانوا قد ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من ضباط جهاز الموساد.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1105624
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