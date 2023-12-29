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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 10:45

دولة مطلة على البحر الاحمر تعلن تأييدها استهداف انصار الله لسفن الاحتلال

دولة مطلة على البحر الاحمر تعلن تأييدها استهداف انصار الله لسفن الاحتلال
وقال يوسف في خلال مقابلة صحفية إنّ بلاده منذ بدء أنصار الله اليمنية عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن، لأنها خطوات صحيحة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أكد الثلاثاء الماضي، أن صنعاء شنت هجوما بالصواريخ على سفينة تجارية متوجهة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تابعة لشركة “إم إس سي يونايتد” بالبحر الأحمر، وسط وقوع انفجارات في البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان واشنطن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، لوقف هجمات المقاومة اليمنية.

ولليوم الـ84 على التوالي يوصال جيش الاحتلال بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأكدت وزارة الصحة يوم الخميس أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.320 شهيدا و55.603 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 
رقم : 1105628
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