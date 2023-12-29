عدوانان صهيونيان على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدّى

وذكر مصدر عسكري أنَّه في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق، من مساء الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية. وأضاف المصدر أنَّ: "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، والخسائر اقتصرت على الماديات".



كما أشار المصدر إلى أنَّ وسائط الدفاع الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي آخر، فجر اليوم الجمعة، استهدف عددًا من المناطق في محيط دمشق. وقال إنه: "حوالي الساعة 1:20، من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفًا عددًا من النقاط في محيط دمشق".



وبيَّن المصدر أنَّ وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، لافتًا إلى أنَّ العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.