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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 10:57

إصابة جنديين إحداهما خطيرة بعملية طعن قرب بيت لحم واستشهاد المنفذ

إصابة جنديين إحداهما خطيرة بعملية طعن قرب بيت لحم واستشهاد المنفذ
ونفذ شاب فلسطيني ثائر مساء الخميس عملية طعن على حاجز مزموريا شرق بيت لحم، ما أدى لإصابة جنديين من جنود الاحتلال أحدهما مجندة وصفت إصابتها بالخطيرة.

وقالت مصادر عبرية، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنفذ من جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال النار تجاه منفذ عمــليــة الطعن على حاجز مزموريا، بعد تنفيذه عملية الطعن، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز وانتشرت بشكل مكثف في المكان.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجّلت 17 عملًا مقاومًا، أدّت لإصابة جندي في صفوف الاحتلال، ضمن معركة “طوفان الأقصى” في الضفة والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 5 عمليات إطلاق نارٍ وعمليتي إلقاء عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة، وتخللها اندلاع 8 مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وخروج مظاهرتي.
رقم : 1105630
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