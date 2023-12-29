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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 12:52

مسؤولة أممية: ما تفعله "إسرائيل" بالفلسطينيين وحشية القرن الحالي

مسؤولة أممية: ما تفعله "إسرائيل" بالفلسطينيين وحشية القرن الحالي
وذكرت ألبانيز، أنّ ألف طفل بُترت أطرافه من دون تخدير قبل الميلاد، وكيان الاحتلال الاسرائيلي لا يسمح بدخول المخدر إلى غزة كما العديد من الإمدادات.

وأضافت أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة بذريعة القضاء على حماس"، متسائلةً "لماذا لا تهم حياة الفلسطينيين؟"

كما أشارت إلى أنّ "الصمت الغربي حيال ما يتعرض له الفلسطينيون بات يتحول إلى تواطؤ".

وأمس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنّ العام 2023 يعدّ "الأكثر دموية على الإطلاق" بالنسبة إلى الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، حيث وصل العنف إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضافت "اليونيسف" أنه قتل 83 طفلاً في الأسابيع الـ 12 الماضية، أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا في عام 2022 بأكمله.

وقبل أيام، حذّرت "اليونيسف" في بيان أيضاً، أنّ أطفال قطاع غزة خصوصاً، يفتقرون إلى 90% من حاجتهم إلى المياه، مشيرةً إلى أنّ نصف مرافق المياه والصرف الصحي دمر أو تضرر من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رقم : 1105637
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