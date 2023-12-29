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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 13:33

اليمنيون يتظاهرون مجدّدًا نصرةً لفلسطين: الأميركي لن يوقفنا

اليمنيون يتظاهرون مجدّدًا نصرةً لفلسطين: الأميركي لن يوقفنا
ففي كلّ جمعة؛ اعتاد أبناء محافظة صعدة الخروج في أربع مسيرات حاشدة في مركز المحافظة في مدينة صعدة، وفي ثلاث ساحات أخرى في شعارة برازح والجَرَشة بغمر والمرازم، نصرةً وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

حمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، مرددين هتافات منها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"يا فلسطين يا فلسطين.. لن نهدأ أو نستكين".

وشدّد بيان المسيرة على أنّ: "الشعب اليمني يتحرّك متوكلًا على الله يمضي في موقفه مع فلسطين حتى النصر، مقدمًا كل التضحيات ومستعدا للمواجهة المباشرة مع اللوبي الصهيوني المتمثل بقوى الاستكبار الأميركي والإسرائيلي والغربي وأنظمة العمالة والتطبيع والخيانة".

وبارك البيان العمليات البطوليّة للقوات المسلّحة اليمنيّة نصرة لغزة، والتي بددت المستحيل، مشيدًا بعمليات المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى امتداد محور الجهاد والمقاومة، مثمنًا المواقف الرافضة لحماية السفن الإسرائيلية وعسكرة البحر الأحمر، فبرأيه أنّ فتح جسر برّيّ لإغاثة العدو الإسرائيلي لعنة ستلاحق الأنظمة المتورطة.

كما أدان البيان صمت الأنظمة العربيّة والإسلاميّة وخذلانها للشعب الفلسطيني، مستهجنًا التصريحات الأميركية المتبجحة بإتاحة الوقت للمزيد من سفك الدماء في غزة، مؤكدًا الاستمرار في الحشد والتعبئة لكتائب طوفان الأقصى الشعبيّة لخوض أيّ معركة قادمة مع العدو الصهيوني والأميركي أو من يحميهم ويدافع عنهم.

وشدّد البيان على أهميّة الاستمرار في الخروج الجماهيري بالمسيرات والمظاهرات والأنشطة المتعددة نصرة لفلسطين ومباركة لعملية طوفان الأقصى، وتنديدًا بالجرائم البشعة المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى الاستمرار في الضغط وإظهار السخط الجماهيريّ حتى وقف المجازر الصهيونية. كما حثّ الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها.

وبالتزامن مع مسيرة صعدة، من المقرر خروج مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.
 
رقم : 1105652
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