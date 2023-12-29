المقاومة تستهدف موقع حدب يارون ومعدّات تجسّس إسرائيلية في مزارع دوفيف

وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من صباح يوم الجمعة 29-12-2023 ‏موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎

‏15 جمادى الآخرة 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف.



وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة 29-12-2023‌‎ ‎ رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة ‏مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎

‏15 جمادى الآخرة 1445 هـ

كما استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏حدب يارون مُجدّدًا بالأسلحة المناسبة عند الساعة 10:35 وأصابوه إصابة مباشرة.



وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الجمعة 29-12-2023 موقع ‏حدب يارون مُجدّدًا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎

‏15 جمادى الآخرة 1445