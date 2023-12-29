ونقلا عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية الايرانية ،فقد أعلن رئيس قضاة محافظة أذربيجان الغربية "ناصر عتباتي" أنه بتاريخ 24 تشرين الاول/ اكتوبر 2022 تم اعتقال 10 عملاء على صلة بالكيان الصهيوني شمال غربي البلاد وكانت أنشطتهم الرئيسية التعرف على قوات الأمن الناشطين في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية، وتم القاء القبض عليهم من خلال الملاحقة الاستخباراتية.



وبحسب ناصر عتباتي فإن أعضاء هذه المجموعة و بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد، كانوا يحاولون التعرف على القوات التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية في البلاد مستهدفين انتزاع المعلومات منهم عبر خطفهم وتهديدهم وضربهم.



ويشير تقرير السلطة القضائية الى ان اعضاء هذه المجموعة قد تلقوا أموالاً من عملاء الكيان الصهيوني وضباط الموساد في عدة مناسبات مقابل المهام التي أنجزوها،و كانوا يتواصلون مباشرة مع ضباط الموساد عبر اتصال فيديو.



وكانوا ينفذون أعمالهم في محافظات غرب أذربيجان وطهران وهرمزكان،التي تتضمن اطلاق النار على السيارات و منازل عدد من الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصول على مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، كما حاولوا في بعض الحالات اغتيال قوات الأمن و الاستخبارات الايرانية ولكن لحسن الحظ باءت محاولاتهم بالفشل.



هذه القضية تضم 10 مدانين، تم إعدام المدانين الأربعة الرئيسيين وهم : وفاء هناري ،آرام عمري ،رحمان برهاز، و نسيم نمازي صباح اليوم الجمعة بجريمة "الحرابة والإفساد في الأرض " من خلال التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني بقصد الاخلال بالأمن الوطني الايراني.



ويشير هذا التقرير الى أن الشبكة المذكورة تشكلت لتنفيذ المهام التي يكلفها جهاز المخابرات الصهيونية الموساد بها بقصد الإخلال بالأمن الوطني عبر أساليب الاغتيال والخطف والتدمير والحرق العمد.



وبأمر من ضابط الموساد، قام أحد المدانين بإدخال عدة عناصر شريرة وبلطجية، ومن بينهم المتهم الأول في القضية ویدعى وفا هناره (رئيس فريق التجسس) الذي كان يدير المهمام الموكلة الى الفريق ويعطيهم الاموال والعملات الرقمية وتزويدهم بالاسلحة والمعدات اللازمة مقابل تنفيذهم هذه المهام في مدن ايرانية مختلفة.



وبعد الملاحقة الاستخباراتية لتحركات المدانين تم القاء القبض عليهم والتحقيق معهم ، وبعد محاكمتهم وتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية صدر حكم الاعدام بحقهم وتم تنفيذه صباح اليوم الجمعة.