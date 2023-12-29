سوريا: اعتداءات ‘‘إسرائيل‘‘ المتكررة تعكس نهجها الإجرامي والتدميري

قالت وزارة الخارجية السورية، إنّ "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير".



وأضافت أنّ "الاعتداءات المتكررة على أراضينا والتهديدات ضد لبنان ودول عربية أخرى تُظهر حقيقة أهداف الكيان الصهيوني".



وأكدت الوزارة أنّ الكيان الصهيوني يريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة.



وأشارت إلى أنّ دمشق وضعت حقائق الاعتداءات الصهيونية أمام مجلس الأمن بهدف تحذير الكيان والمجتمع الدولي من مغبّة استمرارها.



وأمس، أفاد مصدر عسكري سوري، أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً على بعض النقاط في جنوبي دمشق، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تصدّت وأسقطت معظم الصواريخ.



وبحسب مصادر محلية، فإنّ الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق الجنوبي، بينما استهدفت صواريخ أخرى محيط قرية الهويا جنوب شرق السويداء.



وعليه، طالبت دمشق الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمّل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.