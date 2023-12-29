المقاومة الإسلامية تستهدف موقع حدب يارون ومنصات تجسس للاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع حدب يارون مرتين، ورافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع "دوفيف"، مؤكدةً أنّه تمّت إصابتها إصابات مباشرة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حزب الله، أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مستوطنة "دوفيف" في الجليل الأعلى.



وفي سياق متصل، طلب رئيس السلطة المحلية لـ "مدينة" كريات شمونة، من الإسرائيليين، "التحصّن والبقاء في منازلهم، بسبب الخشية من تسلل طائرة من دون طيار إلى المنطقة".



وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ، إضافة إلى 10 مسيّرات في اتجاه الجليل.



ومن جراء إطلاق الصواريخ من لبنان، انقطع التيار الكهربائي عن مستوطنة "مرغيلوت"، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، الذي لم يوضح متى يمكن استعادته.



وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد الاحتلال، باستهدافها مواقع وحشوداً وآليات عسكرية، دعماً لأهالي قطاع غزّة وإسناداً لمقاومتهم، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على لبنان.



والجدير ذكره، أنّ المقاومة طلبت أمس من المواطنين الموجودين في القرى الحدودية، فصل كاميرات المراقبة الخاصة عن الإنترنت لإعماء الاحتلال عن تحرّكاتها، بعد أنّ عمد إلى اختراق الكاميرات المدنية في هذه القرى.



واستهدفت المقاومة خلال مواجهاتها المستمرة مع الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة، منظومة التجسس الإسرائيلية التي زرعها الاحتلال بعد عام 2006، لمراقبة المقاومة وتحرّكاتها.



وكانت "إسرائيل" قد نصبت عشرات أبراج وكاميرات المراقبة وأجهزة التنصّت عند الحدود مع لبنان، بكلفة وصلت إلى مليارات الدولارات.