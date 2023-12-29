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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 17:14

187 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

187 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى21507 شهداء و55915 جريحاً. 

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتقاء 187 شهيداً وإصابة 312 آخرين من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية. 

وأفاد مدير الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، "بوصول 45 شهيداً اليوم إلى المستشفى بينهم أطفال وأجنة ونساء حوامل". 

وأكّد الدقران أنّ "بنك أهداف الاحتلال لا يستهدف إلّا الآمنين في القطاع، وهو يلاحق جثامين الشهداء حتى في المقابر الجماعية"، في وقتٍ "تُفتقد كل الإمكانات لإنقاذ المصابين، هذا والعالم لم يسمع نداءاتنا بعد لفتح المعابر وإرسال الأدوية والأغذية". 

كما تحدّث عن انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين، وافتقاد حليب الأطفال في القطاع. 

بدورها، أعلنت منظمة "الأونروا" استشهاد 308 فلسطينيين وإصابة 1095 آخرين ممّن احتموا في ملاجئها في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. 

في هذا السياق، أفاد مصدر صحفي في غزة باستهداف الاحتلال قافلة مساعدات إغاثية تابعة لـ"لأونروا" في شمال القطاع، فيما استهدفت أيضاً طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين في الشمال.

يأتي ذلك في وقتٍ يواجه أطفال غزة خطر الموت جوعاً وعطشاً، ولا سيما في مناطق مدينة غزة وشماليّها، حيث تنعدم فرص الحصول على وجبة طعام واحدة يومياً لمعظم العائلات، ويضطرون إلى استخدام أساليب غير آمنة وغير صحية لإشعال النار بهدف الطهو.

ويتواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً، على مناطق متفرقة من قطــاع غزة، لليـــوم الـ84 على التوالي. 

وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عدداً من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها كذلك استهدفت مسجداً، وسط وجنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرة مسيّرة منزلاً بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامناً مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وأمس، حذّرت وزارة الصحة في حكومة غزّة، من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي، إذ يستهدف الاحتلال مستشفيات جنوب غزة وطواقمها الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين الموجودين فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1105700
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