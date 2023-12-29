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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 17:18

‘‘مقتل جنود وتدمير آليات‘‘.. القسّام تفجّر حقل ألغام في قوة مشاة للاحتلال

‘‘مقتل جنود وتدمير آليات‘‘.. القسّام تفجّر حقل ألغام في قوة مشاة للاحتلال
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة،  مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تفجير حقل ألغام من 5 عبوات في قوة مشاة صهيونية وآليات عسكرية شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أشارت إلى استهداف قوة صهيونية خاصة متحصّنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وأكدت إصابة جرّافة للاحتلال من نوع D9 في المنطقة عينها.

وأعلنت إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة، وتدمير دباباتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها أكدت "سرايا القدس" دكّ التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة عبسان شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون من عيار 60 ملم، واستهداف "حوليت" و"صوفا"  و"نير إسحاق" برشقات صاروخية مركّزة.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمقتل النقيب في الاحتياط هرئيل شربيط في معارك غزة أمس.

كما اعترف بإصابة ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجراح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في معارك شمال غزة.  

وأمس، أعلنت كتائب القسام، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية، من طراز "Skylark-2"، كانت في مهمة استخبارية في منطقة تل الزعتر، شمالي غزة.

وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت القسّام كذلك، تدمير دبابة ميركافا، وناقلة جند إسرائيليتين، بقذائف "الياسين 105"، ودكّت تجمّعات لجنود  الاحتلال وآلياته، في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف مجاهدو القسّام أيضاً، دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، ودكّوا المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

هذا وأكّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام استهداف "أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة". 

كما أشار إلى أنّ كتائب القسام استهدفت "3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين"،  ولفت إلى أنه تمّ نشر الكثير من الصور التي توثّق "استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته، وهذا غيض من فيض".

بدورها، أعلنت سرايا القدس، بالتزامن مع استهداف موقع "العين الثالثة" برشقة صاروخية مركّزة، دكّ مركز عمليات لقوات الاحتلال والتحشدات العسكرية وآليات الاحتلال في تبة الـ 86 "الكرد"، شمالي خان يونس بوابل من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وقبل 3 أيام، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"  الأميركية أنّ المقاومة الفلسطينية وغيرها من حركات المقاومة تطلق الصواريخ على "إسرائيل"، كل يوم تقريباً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مستهدفةً "العمق وبعض أكبر المدن". 

وأحصت الصحيفة 12 ألف صاروخ أُطلقت من قطاع غزّة في اتجاه "إسرائيل"، منذ بداية الحرب، لافتةً إلى أن استمرار إطلاق النار، "يعطي مؤشراً على حجم ترسانة حماس، وقدرتها المستمرة على تهديد المدن البعيدة عن غزة". 
مصدر : وكالات
رقم : 1105701
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