الاحتلال يُقيّد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ويعتدي عليهم.

أُصيب عشرات المصلين بالاختناق، اليوم الجمعة، في إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ قوات الاحتلال قمعت المصلين الذين لم يتمكّنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة المفروضة عليهم، حيث قاموا بتأدية الصلاة في حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة من القدس.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المصلين بالمياه الكيميائية العادمة، حيث أصيب على أثر ذلك العشرات بالاختناق.



وتمكّن 12 ألف مصلّ فقط، من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، حيث باشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى، بفرض إجراءاتها العسكرية المشددة عبر إغلاق بوابات المسجد، ومنعت مئات المواطنين من الدخول لأداء صلاه الفجر، وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بالقدس من الدخول.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للجمعة الـ 12 على التوالي، إجراءاتها العسكرية المشددة بحق المسجد الأقصى، وسكان البلدة القديمة.



بالتزامن، أصيب شاب، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي في اليد، خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المُقتحمة مخيم الفارعة جنوبي طوباس.



وفي السياق، قالت مصادر محلية من مخيم الفارعة، إنّ الاحتلال أطلق قذيفة صوب أحد المنازل بعد محاصرته، فيما دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وعرقل عمل الطواقم الطبية وصادر مفاتيح مركبة إسعاف.



ويواصل المقاومون الفلسطينيون التصدّي لقوات الاحتلال المقتحمة مخيم الفارعة جنوبي طوباس، إذ أشارت مصادر ميدانية في الضفة الغربية إلى استمرار الاشتباكات مع قوات الاحتلال في المخيم.



يأتي ذلك في سياق اقتحام "جيش" الاحتلال مناطق متفرقة من مدن ومخيمات الضفة الغربية، وذلك في ساعاتٍ متأخرة أمس الخميس ومع الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة، فيما تصدّى المقاومون لها بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.