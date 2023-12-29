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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 18:42

كنعاني ردّاً على الـ"ترويكا" الأوروبية: برنامج إيران النووي سيبقى سلمياً

كنعاني ردّاً على الـ"ترويكا" الأوروبية: برنامج إيران النووي سيبقى سلمياً
وقال كنعاني إنّ "الأفضل لهذه الدول أن تراجع مواقفها غير البنّاءة، تجاه برنامج إيران النووي خلال العامين الماضيين، بدلاً من رمي الاتهامات على إيران". 

كما أضاف أنّ "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يتناسب مع احتياجات إيران السلمية، ويخضع لرقابة شاملة من جانب المنظّمة الدولية للطاقة الذرية". 

وأكد: "سنواصل تعاوننا مع هذه المنظّمة في إطار القوانين الدولية وبما يضمن حقوق البلاد".

ورأى كنعاني أنّ "التخلّي عن المفاوضات وطرح مواضيع لا علاقة لها ببرنامج إيران النووي، هو نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتبعها الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة". 

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "طهران تعتبر المفاوضات الحل الأمثل لرفع المخاوف بشأن برنامجها النووي"، وأنّ "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال كنعاني إنّ الإدارة الأميركية لا تملك الإرادة اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي.
رقم : 1105716
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