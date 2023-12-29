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الجمعة 29 كانون الأول 2023 ساعة 19:43
مناورات دفاعية وأمنية لحرس الثورة قرب مدينة خواف الحدودية
وقال العقيد نجاتي ان الهدف من تنفيذ هذه المناورات هو ارساء الامن المستدام والحفاظ عليه، وتشمل المناورات انشاء نقاط التفتيش والسيطرة الامنية وعمليات كمين، وعمليات ضد الكمائن، وعمليات الدفاع عن المقرات.
رقم :
1105719
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