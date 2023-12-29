الحرس الثوري ينفي مزاعم استشهاد 11 من مستشاريه في سوريا

وقال شريف في بيان له "ننفي هذه الأخبار ولا أساس لها من الصحة".



وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، عن استشهاد واصابة 12 شخصاً بينهم قائد الحرس الثوري في شرق سوريا، بالضربة التي استهدفت مطار دمشق، مساء أمس الخميس.



وزعمت القناة السعودية أن قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا كانوا باستقبال وفد رفيع بمطار دمشق.



ونفذت إسرائيل ضربة جوية استهدفت قاعدة رئيسية للدفاع الجوي في جنوب سوريا، مساء الخميس، في أحدث قصف من نوعه منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وكانت إيران قد شيعت أمس في طهران، العميد الشهيد القائد السيد رضي الموسوي الذي لقي استشهد يوم الاثنين الماضي جراء ضربة نفذها الكيان الصهيوني واستهدفت مقر إقامته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.