اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب

وأضاف "على الولايات المتحدة ألا تظن أنّ هذه الجرائم لا تكتب في سجلها وهي ستحاسب في الموعد المناسب .. فخركم الوحيد هو أنكم تقتلون الأبرياء وتتفنّنون في ذبح النساء والأطفال".



وتابع " تقتلون الشهيد السيد رضي الموسوي لأنكم عجزتم عن تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة وإيران لن تستدرج لمخططاتكم".



وخاطب اللواء قاآني الولايات المتحدة والكيان الغاصب "أنتم تكذبون حتى على شعوبكم وليس لديكم الجرأة للإعلان عن خسائركم بينما حزب الله البطل يشيع شهداءه علناً".



وتابع "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة .. اليوم المقاومة بأكملها في المنطقة تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة".