أبرز تطورات طوفان الأقصى

كتائب القسام اعلنت عن استهدافها لعشرين آلية اسرائيلية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح في مدينة غزة خلال ثمان واربعين ساعة ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في هاتين المنطقتين إلى72 آلية.



واضافت ان مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة اسرائيلية راجلة واستهداف قوة أخرى متحصنة في مبنى موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى



وفي مخيم البريج وسط القطاع تمكن مقاومو القسام من استهداف قوة اسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمالي مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



بالاضافة الى استهداف جرافة اسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة فيها. وفي بيت حانون شمالي قطاع غزة اسقطت المقاومة طائرة استطلاع اسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية.



وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمائن نوعية وتفجير حقول ألغام، ضد قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، في محاور التوغل في قطاع غزة، وفجّرت المزيد من الدبابات والآليات الصهيونية، وأسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية.



وبثت كتائب القسام مساء اليوم الجمعة مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري، إنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، وتمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة.



كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.



وأكدت الكتائب خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية.



كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.



وقالت كتائب القسام: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك… أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وأكدت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، تمكنها من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



واستهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيها.



وتمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات “برميلية” وعبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أوقعهم بين قتيل وجريح.



سرايا القدس اعلنت من جهتها استهداف تحشدات عسكرية لجيش الاحتلال بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار ستين في منطقة عبسان شرق خانيونس.



فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الجنوبية لغلاف غزة بعد اطلاق صواريخ عليها، واعلنت بلدية مستوطنة سديروت ان حكومة الاحتلال ستصادق على قرار تمديد إخلائها حتى نهاية الشهر المقبل نتيجة صواريخ المقاومة التي تسقط عليها.



الاعلام العبري اعلن اصابة واحد وعشرين جنديا خلال24 ساعة فقط، بينهم15 في قطاع غزة.



واوضح ضابط في لواء غولاني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ان المقاومين في الشجاعية نصبوا لجيش الاحتلال العديد من كمائن القتل، وبسبب كثافة الأزقة هناك، لم يكونوا بحاجة إلى استخدام الأنفاق، فقد كانوا يطلقون النار على جيش الاحتلال دون ان يروهم.



وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فان المستوطنين خفضوا سقف توقعاتهم حول نتائج العملية البرية في قطاع غزة.



