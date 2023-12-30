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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:06

اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ مستمر

اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ مستمر
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي واصل قصفه المدفعي العنيف مستهدفا وسط وجنوب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفاً نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أدى لسقوط شهداء وجرحى في منطقة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 106، بعد استشهاد مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، جبر أبو هدروس.

اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان إسرائيلي مستمر

وأشار بيان للمكتب إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل أبو هدروس المأهول في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفي السياق أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، اللواء إسماعيل قاآني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الولايات المتحدة، فشلا في تحقيق أي إنجاز عسكري، بعد مرور أكثر من 80 يوماً على بدء الحرب على غزة.

اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان إسرائيلي مستمر

بدوره قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عليه واجب حماية المدنيين، يواصل التسبب في وقوع "خسائر مدنية فادحة" في قطاع غزة.

وأشار بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن الهجوم على مخيم المغازي للاجئين في القطاع، كان أحد "أكثر التفجيرات دموية".

وأضاف "أدى الهجوم إلى نزوح 150 ألف شخص آخرين".

ودعا بوريل إلى "وقف مؤقت للاشتباكات" بشكل عاجل.

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط خانيونس، جنوب قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، بحيث تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية، وعدد من الآليات العسكرية، شمالي المخيم.

كما نشرت كتائب القسام، الجمعة، مشاهد عن طائرة "Skylark-2"، التي تم الاستيلاء عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شمالي تل الزعتر، شمالي قطاع غزة.

اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان إسرائيلي مستمر

وبعيدا عن غزة وفي الضفة الغربية أفادت وسائل إعلامٍ فلسطينية بأنّ قوات من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مع الساعات الأولى لفجر اليوم السبت، مناطق متفرقة من مدن ومخيمات الضفة الغربية، مؤكّدةً اندلاع مواجهاتٍ أثناء تصدي الشبان الفلسطينيين لاقتحامات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1105804
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