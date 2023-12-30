أحدث العناوين :
استشهاد مراسل قناة القدس إثر قصف ‘‘إسرائيلي‘‘ استهدف منزله في غزة
الخارجية الفلسطينية تعلق على تحريك جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل
الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف مدفعية ‘‘لإسرائيل‘‘
صنعاء تحذّر واشنطن وتنذر حلفاءها من حماية السفن ‘‘الإسرائيلية‘‘
جنوب أفريقيا ترفع دعوى ضد الإحتلال
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس
ايران تزداد شموخا ببركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين
حماس: استهداف قوافل المساعدات سلوك همجي للاحتلال
حرس الثورة ينفي استشهاد 11 من مستشاريه بقصف مطار دمشق
الاحتلال يفتح النار على قافلة للأونروا في غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
30 December 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:11
مناورات دفاعية وأمنية لحرس الثورة قرب مدينة خواف الحدودية
وقال العقيد نجاتي ان الهدف من تنفيذ هذه المناورات هو ارساء الامن المستدام والحفاظ عليه، وتشمل المناورات انشاء نقاط التفتيش والسيطرة الامنية وعمليات كمين، وعمليات ضد الكمائن، وعمليات الدفاع عن المقرات.
مصدر :
وكالات
رقم :
1105806
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
امام جمعة طهران: شعبنا سينتقم من الصهاينة بشدة لاغتيال الشهيد رضي موسوي
29 كانون الأول 2023
"تل أبيب" بين وقف العدوان وتوسّع الحرب
29 كانون الأول 2023
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
29 كانون الأول 2023
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
29 كانون الأول 2023
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
29 كانون الأول 2023
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
28 كانون الأول 2023
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023
أحدث العناوين
استشهاد مراسل قناة القدس إثر قصف ‘‘إسرائيلي‘‘ استهدف منزله في غزة
الخارجية الفلسطينية تعلق على تحريك جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل
الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف مدفعية ‘‘لإسرائيل‘‘
صنعاء تحذّر واشنطن وتنذر حلفاءها من حماية السفن ‘‘الإسرائيلية‘‘
جنوب أفريقيا ترفع دعوى ضد الإحتلال
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس
ايران تزداد شموخا ببركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين
حماس: استهداف قوافل المساعدات سلوك همجي للاحتلال
حرس الثورة ينفي استشهاد 11 من مستشاريه بقصف مطار دمشق
الاحتلال يفتح النار على قافلة للأونروا في غزة
صراع الاحتلال مع حماس وأهالي غزة ليست متكافئة تكتيكيا ولا عسكريا
مناورات دفاعية وأمنية لحرس الثورة قرب مدينة خواف الحدودية
كنعاني: البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميا
اشتباكات ضارية في خانيونس وسط عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ مستمر
أبرز تطورات طوفان الأقصى
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
تفكيك 3 عصابات وضبط طنين من المخدرات في هرمزكان جنوبي ايران
الحرس الثوري ينفي مزاعم استشهاد 11 من مستشاريه في سوريا
مناورات دفاعية وأمنية لحرس الثورة قرب مدينة خواف الحدودية
صراع الاحتلال مع حماس وأهالي غزة ليستر متكافئة تكتيكيا ولا عسكريا
الأكثر قراءة
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الشهيد قاسم سليماني مخاطباً السيد رضي الموسوي: يجب أن تكون شهيداً
نائب إيراني: رضي الموسوي أحد منظمي عملية طوفان الأقصى
تعرفوا على رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘.. ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة روسيا
حماس:لا علم للحركة حول ما نشرته رويترز بشأن مقترح مصري
الكشف عن الطيارين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة
السيد رضي الموسوي: لم أترك لبس السواد لأن الشهيد سليماني وعدني بالشهادة
حركة الجهاد الإسلامي تدين اغتيال العدو الصهيوني الشهيد رضي موسوي
رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة استشهاد العميد موسوي
شهيد القدس .. شعار الذكرى السنوية الرابعة لشهادة الحاج قاسم سليماني
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 عسكريا
طهران تعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
السيد الخامنئي: الحل لمشاكل البلاد هو الانتخابات
عبداللهيان: القضية الفلسطينية طالما كانت محط اهتمام إيران
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان بغزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا
كــ'طير أبابيل'.. عدوى فطرية خطيرة وغامضة تقتل جنود إسرائيليين
صدمة في تركيا بعد مقتل 12 من جنودها شمال العراق
14 فبراير البحرينية تعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رضي موسوي
الأخبار الساخنة
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الأكثر بحثًا
رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي
إخترنا لکم
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟