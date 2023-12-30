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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:13

صراع الاحتلال مع حماس وأهالي غزة ليست متكافئة تكتيكيا ولا عسكريا

صراع الاحتلال مع حماس وأهالي غزة ليست متكافئة تكتيكيا ولا عسكريا
وقال العميد زهرائي في كلمة القاها صباح اليوم الجمعة في مراسم تخليد ذكرى شهداء مدينة ديّر في محافظة بوشهر جنوبي ايران، اننا في عصر معركة نهاية الزمان ويجب علينا ان نخوض الحرب مع جنود الشيطان وان نواجههم، وان قضيتنا مع الشيطان وصراع الحق والباطل هو صراع الموت والحياة وان جبهة الباطل تتمثل اليوم في الكيان الصهيوني وهو ذيل جبهة الشيطان والاستكبار ومن ثم اميركا المتغطرسة عالميا ومن ثم بريطانيا وفرنسا.

وتابع العميد زهرائي ان الحضارة الاسلامية التي تنمو حاليا فرض عليها الصراع مع الحضارة الغربية الخاوية والآيلة نحو الزوال، وهذه حرب الارادات مع العربات.

وتابع : انه ورغم تخلف جبهة الحق عن جبهة الاستكبار من ناحية العتاد والامكانيات، لكن قلوبنا ملؤها الايمان بالله تعالى وقد أعرنا جماجمنا لله تعالى ونحن نؤمن به سبحانه وتعالى.

واضاف: ان حرب الكيان الصهيوني مع حماس وأهالي غزة ليست حربا متكافئة من الناحية التكتيكية والعسكرية وليست مواجهة بين الالوية العسكرية والدبابات في وجه الدبابات بل هي حرب الارادات والمعتقدات امام المعدات، وهو سر انتصار الدم على السيف.

وشدد بأن الدم منتصر على السيف طوال التاريخ شريطة دفع الثمن، واضاف : ان قوة العدو تفوق قوتنا ، لكن مقاومة العدو هي اضعف من مقاومتنا مع مرور الزمن والمثال على ذلك هم أهالي غزة الذين قاوموا العدو 3 أشهر ولم يحقق الكيان الصهيوني أيا من اهدافه وبدلا عن ذلك يمعن في قتل الاطفال وقصف المستشفيات.
مصدر : وكالات
رقم : 1105807
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