الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:15

الاحتلال يفتح النار على قافلة للأونروا في غزة

الاحتلال يفتح النار على قافلة للأونروا في غزة
وقال رئيس الوكالة الأممية في غزة توماس وايت إن “جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات، في أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أنه “لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار”.

وشدد وايت على ضرورة ألا “يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا”.

وفي سياقٍ متصلٍ، أكد مدير عمليات الأونروا في غزة، أنّ كل يوم هو صراع من أجل البقاء وإيجاد الغذاء والماء.
وحذر من أنّ غزة تعاني جوعًا كارثيًا وأربعون بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة، لافتا إلى أنّ غزة اليوم في أمس الحاجة لمزيد من المساعدات والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني.

وكانت الأونروا كشفت عن استشهاد العشرات من موظفيها في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق؛ إن عدد شهداء المنظمة الدولية في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1105808
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
امام جمعة طهران: شعبنا سينتقم من الصهاينة بشدة لاغتيال الشهيد رضي موسوي
امام جمعة طهران: شعبنا سينتقم من الصهاينة بشدة لاغتيال الشهيد رضي موسوي
29 كانون الأول 2023
"تل أبيب" بين وقف العدوان وتوسّع الحرب
"تل أبيب" بين وقف العدوان وتوسّع الحرب
29 كانون الأول 2023
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
29 كانون الأول 2023
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
29 كانون الأول 2023
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
29 كانون الأول 2023
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم
28 كانون الأول 2023
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟
28 كانون الأول 2023
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
زينب سليماني: ليس هناك طريقة أخرى سوى محاربة إسرائيل
28 كانون الأول 2023
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
السيد القائد الخامنئي: لقد كانت الشهادة مكافأة لجهد السيد رضي الموسوي
28 كانون الأول 2023
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
سلامي: "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية بحتة.. وبعيدة عن انتقام إيران لدماء الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2023
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي
28 كانون الأول 2023
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
قائد القوة البرية : نمتلك اسلحة ذكية نقطوية
28 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
تعرفوا علی رفيق درب "الحاج قاسم"... ما سبب محاولات الکيان الإسرائيلي المتكررة لاغتيال "السيد رضي"؟