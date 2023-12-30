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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:22

حماس: استهداف قوافل المساعدات سلوك همجي للاحتلال

حماس: استهداف قوافل المساعدات سلوك همجي للاحتلال
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أكدت الحركة في بيانها أنّ “ما حدث يعكس سلوكا همجيا متعمدا من كيان يرى نفسه فوق القانون والمحاسبة، واستخفافا بالمنظومة الأممية بغطاء من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.

وفي سياقٍ متصلٍ، أكد مدير عمليات الأونروا في غزة، أنّ كل يوم هو صراع من أجل البقاء وإيجاد الغذاء والماء.

وحذر من أنّ غزة تعاني جوعًا كارثيًا وأربعون بالمائة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة، لافتا إلى أنّ غزة اليوم في أمس الحاجة لمزيد من المساعدات والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كشفت في وقت سابق من الجمعة، أن “جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش”.

وأوضح مدير شؤون “أونروا” أن “قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار”.

وشدد على أنه “ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا”.
مصدر : وكالات
رقم : 1105811
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