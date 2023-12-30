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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 09:33

صنعاء تحذّر واشنطن وتنذر حلفاءها من حماية السفن ‘‘الإسرائيلية‘‘

صنعاء تحذّر واشنطن وتنذر حلفاءها من حماية السفن ‘‘الإسرائيلية‘‘
وقال العميد سريع، في حسابه عبر منصة "أكس": "نحذر كل الدول التي يسعى الأميركي إلى الزجّ بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

وأكّد أنّ موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية "ثابت ومبدئي، ولن يتغير مهما كانت التطورات، ومهما بلغت التحديات".

وشدد على أنّ القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكريين "لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

وتوجّه العميد سريع إلى واشنطن قائلاً: "عليكم أن تأخذوا تحذيرات قائد حركة أنصار الله في الحسبان".

وكان قائد الثورة اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أكّد أنّ "الولايات المتحدة ستكون هدفاً مباشراً إذا اعتدت على اليمن"، مشيراً إلى أنّ الأميركيين يعرفون جدية هذا التحذير.

يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والإقليمية إنشاء تحالف بحري، بهدف منع اليمن من استهداف السفن الإسرائيلية المتجهة إلى فلسطين المحتلة.

وخرجت تظاهرات صباحية، يوم الجمعة، داعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، في ساحات مدينة صعدة وشعارة في مديرية رازح والجَرَشة في مديرية غمر والمرازم، تحت شعار "معكم حتى النصر، والأميركي لن يوقفنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1105817
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