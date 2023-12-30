استشهاد مراسل قناة القدس إثر قصف ‘‘إسرائيلي‘‘ استهدف منزله في غزة

وذكر مكتب الإعلام في بيان له: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة أن 187 شخصا استشهدوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.