المقاومة العراقية تستهدف قوات أمريكا جنوب الحسكة السورية

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا قاعدة الشدادي المحتلة في سورية برشقة صاروخية”، مؤكدة أن هذه الرشقات الصاروخية حققت إصابات مباشرة.



كما جددت المقاومة العراقية التأكيد على استمرارها في دك معاقل العدو.



وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وأصابت أهدافها.



في السياق استهدفت المقاومة العراقية القوات الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل شمال العراق.



وقالت المقاومة في بيان إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم أبطال المقاومة في العراق قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق بالطيران المسير”.