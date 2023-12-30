إيهود باراك: الاعتقاد بإمكانية حث سكان غزة على الهجرة حلم يقظة

اسلام تايمز (فلسطين المحتلة) - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك ان الجيش حقق إنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب.