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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 10:00
إيهود باراك: الاعتقاد بإمكانية حث سكان غزة على الهجرة حلم يقظة
وقال باراك أن هجوم 7 أكتوبر الأخطر في تاريخ إسرائيل وحمل إذلالا وعدم كفاءة وخللا بأجهزتها.
وأكد باراك أن الاعتقاد بإمكانية حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية حلم يقظة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1105827
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