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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 10:28

طائرة مسيرة ‘‘إسرائيلية‘‘ تستهدف سيارة جنوب لبنان

طائرة مسيرة ‘‘إسرائيلية‘‘ تستهدف سيارة جنوب لبنان
كما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة أطراف بلدة يارون بغارة جوية نفذتها صباح يوم الجمعة٢٩/١٢/٢٠٢٣.

وفي سياق متصل، كانت قد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالطيران الحربي والقذائف المدفعية، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، إن الاحتلال قصف بالمدفعية وادي حسن الواقع بين مجدل زون والجبين، وأطراف بلدة علما الشعب، والضهيرة، ومروحين، وجبل بلاط، ورامية، وأطراف الناقورة، وجبل اللبونة.

وأضافت الوكالة الوطنية أن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض فوق مناطق عدة منها مرجعيون، والخردلي وألقى قنابل حرارية، وشن غارات جوية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا.
مصدر : وكالات
رقم : 1105833
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