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السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 10:36

شهداء وجرحى في عدوانٍ جوي على البوكمال شرقي سوريا

شهداء وجرحى في عدوانٍ جوي على البوكمال شرقي سوريا
أفادت مصادر صحفية بوقوع ‏عدوان جوي قرب البوكمال، في ريف دير الزور، شرقي سوريا عند الحدود مع العراق، ما أدى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء.

وأوضح المصدر أنّ العدوان استهدف مبنى الهجانة ومستشفى بدر، في الجهة الجنوبية من المدينة، ما أدّى إلى وقوع عددٍ من الجرحى أيضاً.

من جهته، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شنّ عدوان على سوريا، وذلك بعد سقوط صاروخين أطلقا منها على أراضٍ محتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، فيما تؤكد دمشق دعمها للقطاع في وجه الجرائم الإسرائيلية.

وقبل يومين، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان شنّه الاحتلال على نقاط جنوبي العاصمة دمشق، ومحيط قرية الهويا جنوب شرق السويداء.

وفي الـ25 من الشهر الجاري، اغتالت "إسرائيل" القائد البارز في حرس الثورة الإيراني، الشهيد رضي موسوي، في عدوان استهدف محيط منطقة السيدة زينب، بريف دمشق.

وفيما تتواصل هذه الاعتداءات، تؤكد سوريا أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تنذر بإشعال المنطقة، وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1105834
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