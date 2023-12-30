الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الأول 2023 ساعة 15:10

مسؤول مصري : تبادل السفراء بين مصر وإيران سیحدث قريبا

مسؤول مصري : تبادل السفراء بين مصر وإيران سیحدث قريبا
ولفت السفير رحا احمد حسن ، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن تهنئة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يعني أن العلاقات وصلت إلى أعلى مستوى.

وأضاف أنه خلال اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي، ناقش العديد من الأمور من بينها إعادة العلاقات بين البلدين، وكذلك الملفات الإقليمية في غزة والبحر الأحمر.

ولفت رخا إلى أن "مستوى العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، يشير إلى أن إعادة السفراء إلى البلدين باتت قريبة، فيما يمكن فهم حديث سلطان عمان هيثم بن طارق بأنه تماشيا مع الجهود المبذولة في المنطقة أو أنه تطرق للملف والنتائج التي تترتب على إعادة العلاقات".

وراى أن إعادة السفراء للبلدين يمكن أن تأتي عقب آداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة.

وأشار إلى أن إعادة العلاقات بين البلدين يعد بمثابة استكمال الدائرة، خاصة بعد التقارب الذي جرى مؤخرا بين السعودية وإيران، والعمل على حل الأزمة اليمنية.

وتمثل استعادة العلاقات بين طهران والعواصم العربية خطوة محورية في استقرار المنطقة، إذ تقطع الطريق على "الفزاعة" التي كانت تستخدمها واشنطن في المنطقة، والتي استمرت على أساسها في استنزاف الدول العربية، وفق خبراء.
 
رقم : 1105893
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سفير إيران ببغداد: الهدوء في المنطقة أولوية بالنسبة للشهيدن سليماني والمهندس
سفير إيران ببغداد: الهدوء في المنطقة أولوية بالنسبة للشهيدن سليماني والمهندس
الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير
الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير
30 كانون الأول 2023
المالكي: لولا الحاج سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش
المالكي: لولا الحاج سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش
30 كانون الأول 2023
رئيسي: في يوم 30 ديسمبر عرف شعبنا الفتنة جيداً وكشفها على حقيقتها
رئيسي: في يوم 30 ديسمبر عرف شعبنا الفتنة جيداً وكشفها على حقيقتها
30 كانون الأول 2023
لماذا اغتال الکيان الصهيوني السيد رضى؟
30 كانون الأول 2023
الغارديان: أمريكا لا تستطيع تحمل التكلفة الباهظة للصراع مع اليمن
الغارديان: أمريكا لا تستطيع تحمل التكلفة الباهظة للصراع مع اليمن
30 كانون الأول 2023
هذيان ما بعد الطوفان.. محو إيران وإغتيال نصرالله وإحتلال جنوب لبنان
هذيان ما بعد الطوفان.. محو إيران وإغتيال نصرالله وإحتلال جنوب لبنان
30 كانون الأول 2023
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
اللواء قاآني: أمريكا ستُحاسب في الوقت المناسب
29 كانون الأول 2023
امام جمعة طهران: شعبنا سينتقم من الصهاينة بشدة لاغتيال الشهيد رضي موسوي
امام جمعة طهران: شعبنا سينتقم من الصهاينة بشدة لاغتيال الشهيد رضي موسوي
29 كانون الأول 2023
"تل أبيب" بين وقف العدوان وتوسّع الحرب
"تل أبيب" بين وقف العدوان وتوسّع الحرب
29 كانون الأول 2023
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟
29 كانون الأول 2023
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
أهداف أمريكا الشريرة المتمثلة في تشكيل "تحالف بحري" في البحر الأحمر
29 كانون الأول 2023
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
موقف مصر تجاه طوفان الأقصى
29 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا اغتال الکيان الصهيوني السيد رضى؟
الغارديان: أمريكا لا تستطيع تحمل التكلفة الباهظة للصراع مع اليمن
هذيان ما بعد الطوفان.. محو إيران وإغتيال نصرالله وإحتلال جنوب لبنان
كيف يشل الحصار البحري اقتصاد إسرائيل؟