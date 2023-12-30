المالكي: لولا الحاج سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش

وقال المالكي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر على أيدي الإرهاب الأمريكي "داعش هي صنيعة أميركية تشكلت في ساحات الاعتصام بالانبار، ونمتلك كافة التفاصيل عن كيفية تشكيل عصابات داعش والى أي سبب تشكلت".



وبين المالكي "ما دام الحشد الشعبي والقوات الامنية بمختلف صنوفها موجودين بالعراق فلن نهاب التحديات، والذي فرض على العراق الحصار أراد فرضه على سوريا أيضاً".



وأضاف المالكي "أين مجلس الامن الدولي من الدول التي تجتاح البلدان وأين هو من جريمة اغتيال قادة النصر، مجلس الامن الدولي منقسم على نفسه تجاه ما تقوم به دول الهيمنة".



ولفت المالكي إلى أن "مجلس الامن الدولي لم يتمكن حتى من توفير الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، والشعب العراقي لن يقبل بوجود قوات اجنبية على أرضه سيما انها تمارس عمليات القتل ضد ابنائه".



وختم المالكي حديثه بالقول "لدينا من الكفاءات والقوات الامنية والاسلحة ما يجعلنا نواجه الارهاب ولسنا بحاجة لقوات اجنبية، ومنصات الاعتصام في الانبار كانت تنادي بالطائفية وهذا الامر انتهى الآن".

