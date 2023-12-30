الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير

العراق (إسلام تايمز) - أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما، إنه "حين الكلام عن شخصيتي الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني إننا نكون في حضرة إخلاص منقطع النظير".