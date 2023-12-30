الفياض: للشهيدين المهندس وسليماني خصوصية منقطعة النظير

وأضاف الفياض في كلمته التي تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، " نحن في الحشد الشعبي لنا خصوصية في هذا المناسبة وهي اغتيال واستشهاد قادة النصر"، لافتاً إلى أن "فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لم تكن بهذا التأثير لولا إخلاص صاحبها وصدقه وسمو هدفه حينما أطلقها".
وبين الفياض "الشهيدان المهندس وسليماني كانا يمتلكان اخلاصاً كبيراً"، منوهاً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها الدور الكبير في دعم العراق ضد داعش الإرهابية".
وتابع الفياض: البعض يحاول رسم صورة الحشد الشعبي على أنه تبعي لإيران وهذا تخرص الاعداء والضعفاء، والبعض يحاول حجب العراق عن محيطه العربي والإسلامي".