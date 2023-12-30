حاخام أرثوذكسي: اليهود يعيشون بسلام في البلدان المسلمة

وقال بيك، "سافروا حول العالم وفي النهاية سترون أن أخطر مكان لليهودي اليوم، هو إسرائيل"، بسبب سياسات كيان الاحتلال مشيرا إلى أنه يعيش بسلام منذ 36 عاما في بريطانيا.



وتابع: "يعيشون بسلام وأمان في كافة أنحاء العالم، حتى في البلدان المسلمة، إنهم يعيشون بسلام خارج إسرائيل"، وفق ما جاء في مقابلته مع "الأناضول".



ويعتبر الحاخام أحد أعضاء حركة "ناطوري كارتا" (حرّاس المدينة) اليهودية المناهضة للصهيونية، ويؤكد أن الأخيرة "تتعارض تماما مع العقيدة اليهودية، وأن اليهود الأرثوذكس كانوا دائما ضد الصهيونية وتأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي وينتظرون زواله.