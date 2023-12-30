بعد إفتراشها العراء.. تحذير أممي للعوائل النازحة في غزة

وأوضحت أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلا عن وجود 136 ألفا و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55 ألفا و400 شخص بالجرب، و5330 بالجدري، و42 ألفا و700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.



ويصعب علاج المرضى في غزة مع انهيار القطاع الصحي وانقطاع معظم أنواع الأدوية. هذا واضطرت الكثير من العائلات الفلسطينية للنزوح عدة مرات واتخذت جنوب غزة كمأوى بعد ما هدم كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فوق رؤوس أهلها في لإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.