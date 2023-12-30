المقاومة الللبنانية تنفذ هجوماً ‏بمسيّرة انقضاضية.. والعدوان الإسرائيلي يتواصل على الجنوب

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج عداثر قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.



إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة.



في غضون ذلك، تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، فيما تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان دعمها للقطاع وإسنادها له في وجه الجرائم الإسرائيلية.



وأفاد مصدر في جنوب لبنان بأنّ نيران صاروخية مباشرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه زرعيت شمال فلسطين المحتلة.



وأشار المصدر إلى أنّ مدفعية الاحتلال تستهدف بشكلٍ متقطع أطراف قرى في القطاعين الأوسط والغربي، لافتاً إلى قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب ويارون.



وأضاف أنّ صاروخاً من مسّيرة إسرائيلية استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب، فيما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على مدينة بنت جبيل.



وفي سياق متصل أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت، بأنّ عدد المستوطنين النازحين في شمال "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) نتيجة ضربات حزب الله أكثر من 230 ألف مستوطن.



ويتزايد القلق لدى المستوطنيين في شمالي فلسطين المحتلة مع تزايد ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان، بحيث أفادت القناة "الـ13" الإسرائيلية، قبل يومين، بأنّ الإسرائيليين في الشمال ينهارون.



وأضافت أنّ "التأثيرات لا تقتصر على الوضع الأمني، بل تمتد إلى الوضعين النفسي والاقتصادي أيضاً"، مشيرةً إلى أنّ المستوطنين يتحدثون عن ضائقة اقتصادية كبيرة جداً.



وفي وقتٍ سابق، أغلقت السلطات الإسرائيلية عدد من المستوطنات الشمالية أمام دخول المستوطنين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، في ضوء الوضع الأمني، وفق الإعلام الإسرائيلي.



ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ بوابات المستوطنات مقفلة، "فلا خروج للمستوطنين، ويمكن الخروج فقط للحالات الإنسانية الطارئة، مثل نقل حامل إلى المستشفى للولادة، ولكن ينبغي الحصول على موافقة لوائية قبل ذلك".



وكذلك، أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات جديدة في شمالي فلسطين المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ المستوطنات التي جرى إخلاؤها تقع عند الحدود الشمالية لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948 (منذ قيام الكيان الإسرائيلي).



وفي وقتٍ سابق، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تزايد قلق مستوطني الشمال من العودة إلى بيوتهم، وعن الاتهامات التي يُطلقونها في وجه حكومة الاحتلال، مُتهمين إياها بالتخلي عنهم.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مُحققةً إصاباتٍ مباشرة، ردّاً على عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وتواصل اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.



